REVOLÚCIA V EÚ! Brusel plánuje zaviesť nové pravidlá pre šoférov: Ak máte SUV, zbystrite pozornosť

Nové pravidlá ohľadom vodičských preukazov (Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Pavol Zachar)

Výbor Európskeho parlamentu pre dopravu a cestovný ruch diskutoval na začiatku tohto týždňa o novele zákona o cestnej premávke. Táto novela by mohla mať pre mnohých vodičov značné dopady a predstavuje zároveň aj zvýšené náklady na opätovné získanie vodičského preukazu pre seniorov, informoval nemecký denník Bild.

Sulík: Ak budeme v koalícii, určite zostávam na Slovensku, chcem opäť rezort hospodárstva (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Podľa dostupných informácií by šlo o revíziu starej smernice o vodičských preukazoch 2006/126/ES, ktorá bola schválená v decembri 2006. Začínajúcim vodičom by táto zmena nariadila obmedzenie rýchlosti na 90 km/h, no zároveň by predstavovala aj nové hmotnostné obmedzenia, ktoré by sa týkali najmä majiteľov vozidiel SUV.

Po schválení návrhu by rovnaké zmeny museli akceptovať aj všetky členské štáty. Európska únia si od smernice sľubuje zníženie počtu úmrtí na cestách. Jedným z nástrojov, ktoré plánuje zaviesť by bolo nariadenie seniorom, podstúpiť povinné lekárske prehliadky. Seniorom by platil vodičský preukaz od dovŕšenia 60 rokov iba 7 rokov, od 70 rokov iba 5 rokov a od 80 rokov iba dva roky. Potom by museli prejsť lekárskou a psychologickou prehliadkou na vlastné náklady. Podľa francúzskej političky Karimi Delli by šlo v prípade nových vodičov o zákaz predbiehania na diaľnici na základe obmedzenia rýchlosti na 90 km/h. Pre začínajúcich vodičov by zároveň platil zákaz nočnej jazdy, konkrétne od polnoci do 6:00 hodiny rannej.

Najkontroverznejšia zmena sa však týka majiteľov SUV vozidiel. V tejto kategórii by platil hmotnostný limit 1800 kilogramov v kombinácii s maximálnou rýchlosťou 110 km/h. Majitelia väčších a ťažších vozidiel by si tak museli zaobstarať vodičský preukaz B+, ktorý by bol k dispozícii iba pre osoby staršie ako 21 rokov. Táto novela by tak úplne zakázala mladším vodičom používať autá typu SUV. Novela obsahuje aj ďalšie zmeny, ako celoeurópsky štandardizáciu pokút. O návrhu sa v týchto dňoch bude v Európskom parlamente diskutovať.