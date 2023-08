Poľsko a Nemecko sa dohodli na predĺžení nasadenia systémov Patriot

Protilietadlový systém Patriot (Zdroj: TASR/Axel Heimken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

VARŠAVA - Poľsko súhlasilo s návrhom Nemecka, ktoré Varšave v utorok ponúklo predĺženie nasadenia svojich systémov protivzdušnej obrany Patriot na poľskom území, a to do konca tohto kalendárneho roka. Informovala agentúra DPA.

Informáciu vo štvrtok potvrdil poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, podľa ktorého bude Poľsko do konca tohto roka pripravené začleniť do svojej protivzdušnej obrany vlastné systémy Patriot. Nemecko už vopred informovalo, že predĺženie nasadenia jeho systémov Patriot v Poľsku sa po konci roka 2023 nepredpokladá. Od roka 2024 by totiž tieto patrioty mali podľa nemeckého ministerstva obrany "významne prispieť" k silám rýchlej reakcie NATO, uviedla agentúra AFP.

Spoločne s troma systémami Patriot je od začiatku roka v poľskom meste Zamošč ležiacom približne 50 kilometrov od ukrajinských hraníc dislokovaných aj približne 300 nemeckých vojakov v záujme ochrany poľského vzdušného priestoru a tohto mesta v súvislosti s jeho dôležitým železničným spojením s Ukrajinou. Dôvodom takéhoto nasadenia bola zblúdená ukrajinská raketa, ktorá vlani v novembri zasiahla poľskú dedinu Przewodów ležiacu v tejto pohraničnej oblasti.

Incident, pri ktorom prišli o život dvaja poľnohospodárski robotníci, vyvolal obavy z toho, že vojna s Ruskom presiahne hranice Ukrajiny. Pôvodne sa predpokladalo, že nemecké patrioty budú v Poľsku nasadené na maximálne šesť mesiacov, avšak Blaszczak na stretnutí s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom začiatkom júla požiadal svojho nemeckého kolegu o predĺženie nasadenia.