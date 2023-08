Milostná dráma v Rusku: Dcéra ministra obrany sa musela rozviesť, prikázal to Putin

Dcéra ruského ministra obrany Ksenia a Alexej Stoljarov (Zdroj: Twitter/Julia Davis)

Nedobrovoľné ukončenie manželstv? Ksenia, dcéra ruského ministra obrany Sergeja Šojgu, oznámila svoj zámer rozviesť sa s manželom Alexejom Stoljarovom počas televízneho rozhovoru. O skutočnom dôvode mlčala, no ruské médiá majú podozrenie, že ruská hlava štátu Vladimir Putin nemal rád kritika vojny na Ukrajine Stoljarova. Šéf Kremľa vyvíjal tlak na rodinu Šojgu, aby prinútil Kseniu odlúčiť sa od svojho manžela.

V sobotu 32-ročná žena prekvapila, keď na ruskom spravodajskom kanáli 360° oznámila, že ona a 33-ročný fitness guru a influencer už netvoria pár. "Rozišli sme sa pred niekoľkými mesiacmi, ale zostávame veľmi blízkymi priateľmi," potvrdil Stoljarov. Muž zdôraznil, že pár bude aj naďalej tráviť veľa času so svojou dcérou. "Teraz pôjdeme k nej. Plánujeme rozvíjať aj športové projekty, zostaneme v jednom tíme,“ povedal Stoljarov.

Stoljarov sa stal politickou otázkou

Podľa Daily Mail sa pôvodne hovorilo, že Ksenia mala milenca, no mnohí veria, že za touto ruskou telenovelou stojí samotný Putin. Stoljarov predtým vyvolal v Moskve rozruch, keď naznačil, že nepodporuje vojnu svojho svokra na Ukrajine. Putin potom „dvakrát požiadal“ Šojgua, aby „umlčal“ svojho zaťa, píše telegramový kanál Narrarivy.

Dvojica vraj svoj milostný príbeh roky tajila. Až keď sa im v roku 2021 narodila dcéra Milana, obaja vzťah zverejnili. Od vypuknutia vojny na Ukrajine sa však manželstvo stalo politickou témou. Stoljarov sa jasne postavil proti ruskej invázii. Na sociálnych sieťach sa často hádal s vojnovými zástancami.

Zať vraj nie je vlastenec

Problém sa vyhrotil, keď na svojom instagramovom účte s takmer 800-tisíc sledovateľmi dokonca naštval bývalého šéfa wagnerovcov Jevgenija Prigožina. Žoldnier vraj požiadal ministra obrany Šojgua, aby poslal svojho zaťa na front a "naučil ho bojovať".

„Každý v Kremli vedel, že Šojguovi oponenti opakovane uvádzali príklady Stoljarovových online komentárov v Putinovej kancelárii,“ píše používateľ sociálnej siete. Zaťa označili za „nevlasteneckého“.

O tejto téme sa nedávno vyjadrila aj Ksenia, ktorú často vídať na vojenských akciách, uvádza Daily Mail. 32-ročná žena napokon súhlasila s tým, že sa od manžela verejne dištancuje. Muselo to byť pre ňu ťažké: Nie je to tak dávno, čo boli obidvaja videní, ako si šťastne užívajú dovolenku na pláži v Dubaji.