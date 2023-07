Ukrajina zverejnila VIDEO mohutnej protiofenzívy: Symbolické spustenie útoku, jedným z cieľov má byť aj Moskva

Protiofenzíva má byť spustená na deň, ktorý je pre Ukrajinu veľmi dôležitý (Zdroj: Instagram/afustratcom)

KYJEV – Ukrajina dala svetu najavo, že jej nie je jedno utrpenie ukrajinského ľudu. Vojna, ktorú Rusko rozpútalo na Ukrajine nenechá velenie v Kyjeve len tak. Ukrajinské jednotky do tejto chvíle bránili svoju vlasť, no na výročie nezávislosti Ukrajiny sa zrejme chystá niečo veľké.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 522 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Separatisti na východe Ukrajiny bojujú od Majdanu 2014. V tom istom roku Rusko anektovalo Krymský polostrov a zorganizovalo tam referendum s vopred daným výsledkom. Invázia s ruským označením "špeciálna vojenská operácia" bola spustená 24. februára a trvá dodnes. Vojna na Ukrajine zobrala mnoho životov, rozdelila rodiny a priniesla chaos a nepokoj. Ukrajinci sa už na tento stav nemôžu ďalej prizerať.

Priamy odkaz

Na sociálnych sieťach uverejnil Úrad pre strategickú komunikáciu Ukrajiny video, kde vykresľuje obrovskú protiofenzívu, ako pomstu za všetko, čo Kremeľ na Ukrajine napáchal. Kreslené video začína pohľadom na smutného chlapca, ktorý prišiel počas ruského útoku o strechu nad hlavou. So slzami v očiach sa skloní a zo zeme zdvihne obrázok svojej rodiny. Následne z neho vytvorí papierové lietadlo a vyhodí ho do vzduchu.

Lietadielko sa v oblakoch zmení na bojový dron, ku ktorému sa pripájajú stovky ďalších. Video potom zobrazí mapu Ukrajiny a pohyb dronov, ktoré smerujú na ruskom obsadené územia a oslobodzujú ich. Posledný útok je namierený na Moskvu, pričom po zásahu je vidieť už len tmavý Kremeľ. Na konci videa sa objaví nápis 24. august, z ktorého kvapká krv. "Rok odplaty pokračuje. Dátumy sa môžu meniť. Výsledok zostáva rovnaký – bolesť a tragédia okupantov," znie v popise videa.

Vojna prichádza do Ruska

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj koncom minulého týždňa uviedol, že po zostrelení troch bezpilotných lietadiel nad Moskvou, prichádza vojna do Ruska. "Je to nevyhnutný proces, ktorý musel nastať," povedal Zelenskyj počas návštevy mesta Ivano-Frankivsk na západe Ukrajiny.