Apokalypsa už v roku 2025? Odborníci varujú, Golfský prúd spôsobí vážne zmeny v klíme!

KODAŇ - Vedci varujú, že do roku 2025 by mohol nastať kolaps Golfského prúdu. Výskum zverejnený v prestížnom vedeckom časopise opisuje, ako kolaps vzdušných prúdov prepletených s Golfských prúdom zanechá vážne dôsledky na klíme.

Okrem mrazivých teplôt by severnej pologule hrozil aj nepravidelný dážď a obrovské suchá, informovalo Politico. „To by viedlo k dramatickej zmene v schopnosti každého národa zabezpečiť dostatok potravy a vody pre svoje obyvateľstvo,“ povedala Penny Hollidayová, vedúca oddelenia morskej fyziky a oceánskej cirkulácie v Národnom oceánografickom centre Spojeného kráľovstva.

Atlantická poludníková cirkulácia je v súčasnosti na najslabšom bode za posledných 1600 rokov a vedci predpokladajú, že v najbližšej dobe sa zníži na katastrofickú úroveň. „Myslím si, že by sme sa mali začať veľmi znepokojovať,“ uviedol pre Guardian autor štúdie a profesor Peter Ditlevsen z Kodanskej univerzity v Dánsku. „Bola by to veľmi, veľmi veľká zmena," dodal. Nová štúdia uviedla, že hoci už rok 2025 môže byť najskorším odhadom rozpadu, môže sa tak stať aj kedykoľvek až do roku 2095, s istotou to zatiaľ vedci nevedia. Klimatické zmeny tak prebiehajú oveľa skôr ako mnohí odborníci očakávali.

Profesor klimatickej vedy je však k najaktuálnejším údajom a štúdii skeptický. „Aj keď sa zdá, že matematika je odborne vykonaná, fyzikálny základ je extrémne neistý... jednoducho nevieme a neexistuje žiadna vážna diskusia o nedostatkoch týchto zjednodušených modelov,“ povedal pre Live Jochem Marotzke, riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka pre meteorológiu v Hamburgu. Dôležitý tak bude ďalší vývoj a výskum klimatických zmien.