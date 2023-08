Vysoké pracovné tempo ho stálo život: Zomrel mladý štátny úradník (†32)! Z listu na rozlúčku vás zamrazí

Jakub Šeps (Zdroj: FB/Jakub Šeps)

JIČÍN - Bol mladý, zapálený do práce, no workoholizmus, ku ktorému sa pridala aj šikana od nadriadeného, ho stáli život. Sám sa ho rozhodol ukončiť vedúci cestovného ruchu v Libereckom kraji Jakub Šeps (†32). Na rozlúčku zanechal list, z ktorého sa vám nahrnú slzy do očí.