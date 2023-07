Slová otca dievčatka, ktoré zomrelo na dovolenke v Chorvátsku, trhajú srdce: Dcérka prvýkrát videla more

Rodina zo susedného Česka trávila dovolenku v Meduline na chorvátskej Istrii. V utorok večer sa ich dcérka sťažovala na bolesti brucha, tak ju zobrali na pohotovosť. Podľa dostupných informácií jej urobili vyšetrenia a poslali ich domov. V stredu ráno sa stav dieťaťa výrazne zhoršil a rodičia volali záchranku.

archívne video

Hovor prijala pohotovosť v Pule o 5.55 a lekársky tím hneď vyrazil na ulicu Regi, kde bola česká rodina ubytovaná. „Náš tím prišiel k rodine o 6:04 a začal s resuscitáciou. Do nášho príchodu otec dievčatka podľa pokynov službukonajúceho dispečera oživoval svoje dieťa. Po príchode záchranného tímu na miesto bolo dieťa, žiaľ, bez známok života a hypoxické. Celú hodinu sa snažili priviesť dievča späť k životu. Masírovali srdce, používali všetky lieky podľa pravidiel, všetky techniky, ktoré máme k dispozícii,“ povedala pre 24sata Tatjana Čemerkićová z Inštitútu odbornej prípravy pre urgentnú medicínu Istrijskej župy. Ako podotkla, na monitore bola bohužiaľ iba rovná čiara. Dodala, že zdravotnícky tím vydal zo seba 500 percent, aby dievčatku pomohli, no nepodarilo sa im ho nijako zachrániť. Po hodine námahy a oživovania si boli istí, že šanca na záchranu už neexistuje. Ako hovorí, rodina bola v hroznom šoku.

„Je to veľká tragédia. Plakal aj náš tím lekárov a technikov. Zo zásahu sa vrátili viditeľne šokovaní. Sú to hrozné chvíle, voči ktorým nikto nemôže zostať imúnny,“ uviedla otrasená Čemerkić. Otec sa so smrťou dcérky nechcel zmieriť a keď záchranári oznámili, že nie je nádej, sám sa ju pokúšal ešte oživovať.

Podľa neoficiálnych zdrojov zobrala rodina dcérku k moru po prvýkrát. Otec so zlomeným srdcom stihol lekárskemu tímu povedať, že jeho milované dievčatko v Meduline videlo po prvýkrát v živote more.

Osudné bazény

Smrť dievčatka z Česka je druhou veľkou tragédiou, ktorá sa v krátkom čase udiala na Istrii. Pred necelým mesiacom zomrel trojročný chlapec, ktorý sa utopil na narodeninovej oslave v Pule. Hodinu sa ho snažili oživiť aj záchranári. Podľa informácií 24sata oslavu chlapcových tretích narodenín zorganizovala agentúra, ktorá sa tým zaoberá, v rekreačnom dome na Medulinskej ulici v Pule. Prítomných bolo asi 15 dospelých a detí. V jednom momente malý chlapec zmizol z dohľadu svojich rodičov a ostatných hostí. Okamžite ho začali hľadať a až po čase si niekto všimol, že je v bezvedomí v panelovom bazéne na dvore domu. Nepomohli mu už, bohužiaľ, ani dva záchranárske tímy, ktoré na miesto dorazili.

Ďalšia tragédia

Pulská polícia vyšetruje aj smrť ďalšieho dieťaťa, ktoré zomrelo 6. júla v pulskej Verude. Bližšie informácie známe nie sú. Doteraz sa vie len toľko, že zomrelo malé dieťa, ktoré bolo prevezené do pulskej nemocnice na pitvu.