Chorváti nie sú spokojní so sezónou, sypú si popol na hlavu: Môže za to naša nadutosť

SPLIT - Čo sa to s touto sezónou deje? Pýtajú sa mnohí chorvátski podnikatelia v cestovnom ruchu - od malých prenajímateľov až po veľkých hoteliérov. Sezóna začala vo veľkom štýle, ale potom sa všetko zastavilo. Kde sú tí turisti, ktorých inváziu nám predpovedali? V článku venovanom doterajšiemu vývoju turistickej sezóny v obľúbenej destinácii slovenských turistov to píše chorvátsky denník Slobodna Dalmacija.

Júnové čísla boli dobré, ale vrcholná sezóna sa zadrhla. Diery v kalendároch sú stále väčšie a je stále ťažšie ich zaplniť dokonca aj ponukami last minute.

"Jeden z dôvodov by pokojne mohla byť naša známa nadutosť, pokiaľ ide o ceny - od tých v obchodoch a pohostinstve, cez veľké hotely až po tie najdrobnejšie služby. V čase, keď sa informácie šíria rýchlosťou svetla, nie je potrebné veľa na to, aby sa rozšírila správa, že tráviť leto na Jadrane už vôbec nie je lacné ani pre obyvateľov krajín oveľa bohatších ako Chorvátsko,“ píše splitský denník.

Zlá reklama zo zahraničia

Správy o drahom Chorvátsku sa stali témou aj pre zahraničné médiá. Nemecký denník Frankfurter Rundschau uviedol, že ceny v Chorvátsku "rastú každým dňom" a že mnohí turisti sa už vôbec nechcú do Chorvátska vracať. Že je spomínaný článok ťažká antireklama na Chorvátsko, je slabé slovo.

"Letná dovolenka v Stredomorí sa stala drahou záležitosťou. Zvlášť v Chorvátsku, kde sú ceny na predtým nepredstaviteľnej úrovni. Kvôli tomu je kritika zo strany turistov čoraz hlasnejšia," píše Frankfurter Rundschau. "Niektorí cestovatelia zostali v šoku už pri samom pohľade na ceny v Chorvátsku. A mnohí hovoria: Už nás neuvidíte, tam sa vracať nebudeme!" dodáva nemecký list.

Drahá zmrzlina aj zákaz kufrov na kolieskach

Zároveň cituje chorvátsku expertku Barbaru Markovičovú, podľa ktorej sa náklady na ubytovanie za posledné dva roky v Chorvátsku zvýšili o 30 percent. Chorvátsko je teraz drahšie ako Španielsko alebo Grécko, pričom ceny tam stále rastú.

Vlna zdražovania na chorvátskom pobreží šokuje turistov čoraz viac. Vinníkom pritom podľa informácií médií nie je iba vysoká inflácia, ale aj rast cien po zavedení eura na začiatku roka.

Mnohí turisti dokonca musia váhať s kúpou obyčajnej zmrzliny. Turisti z Nemecka rozprávajú, ako za dva kopčeky na chorvátskom pobreží zaplatili sedem eur. Zvlášť pre rodiny s deťmi sa dovolenka v Chorvátsku rýchlo stala drahým potešením. Drahšia je zmrzlina jedine v Japonsku.

Nie sú to iba ceny, ktoré turistov v Chorvátsku uvádzajú do úžasu. Obľúbená destinácia zaviedla aj niektoré prísne pravidlá pre cestovateľov, takže napríklad tí, ktorí prídu do Dubrovníka s kufrom na kolieskach, musia počítať s vysokou peňažnou pokutou.