Cestujúci zažili na palube lietadla šok: Kapitán 20 ľudí požiadal, aby vystúpilo, ponúkol im 500 eur! Bizarný dôvod

LIVERPOOL – Bizarný zážitok majú za sebou cestujúci, ktorí mali namierené z dovolenkármi vyhľadávanej destinácie na španielskom ostrove Lanzarote do britského Liverpoolu. Lietadlo bolo pripravené, pasažieri na svojich miestach a čakalo sa len na to, kedy sa stroj vznesie do vzduchu. To sa však nestalo. Namiesto toho prišla nečakaná požiadavka kapitána – chcel aby 20 ľudí vystúpilo, inak nepoletia.

Dôvodom bizarnej požiadavky bola vysoká váha lietadla. Boli priťažkí na to, aby bezpečne vzlietli z krátkej vzletovej dráhy v kombinácii s nepriaznivým počasím. Upozornil na to britský Daily Mail. „Ďakujem, že ste si vybrali tento let. Pretože je vás toľko, je lietadlo príliš ťažké,“ oznámil cestujúcim čakajúcim na vzlet pilot. „Kombinácia príliš krátkej vzletovej dráhy a zlých poveternostných podmienok tu na Lanzarote znamená, že lietadlo nemôže kvôli veľkej hmotnosti odštartovať. Bezpečnosť je pre nás najvyššou prioritou. Poprosil by som preto až dvadsať dobrovoľníkov, aby dnes večer s nami do Liverpoolu neleteli,“ odkázal prekvapeným cestujúcim.

Samozrejme, nikto z prítomných na palube sa takejto správe nepotešil a medzi dobrovoľníkov sa nehlásil. Zo záznamu, ktorý na mobilný telefón zaznamenal jeden z cestujúcich, je počuť, že ľudia frflú a svorne tvrdia, že sa chcú cestovať ešte v ten večer.

Pilot tak musel pristúpiť od prosby k peniazom. Každému, kto bude ochotný vystúpiť a letieť iným lietadlom, prisľúbil vyplatiť 500 eur. Nakoniec sa našlo 19 cestujúcich, ktorí túto ponuku prijali. Lietadlo tak mohlo z dvojhodinovým meškaním konečne odletieť.