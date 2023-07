Malá nepozornosť vás môže stáť život! Dovolenkári, POZOR: Pri ceste lietadlom sa TOMUTO radšej vyhnite

BRATISLAVA – Pokiaľ ste sa aj vy rozhodli vydať sa na tohtoročnú letnú dovolenku lietadlom, mali by ste spozornieť. Ak sa chystáte na let, je prirodzené, že vo svojom šatníku siahnete po pohodlnejších kúskoch. Dajte si však pozor, len jedno nerozvážne rozhodnutie môže ľahko ohroziť vaše zdravie. Ak náhodou nepatríte medzi šťastlivcov, môže vám ísť dokonca o život. Skúsená letuška vysvetľuje, prečo by ste si mali dvakrát rozmyslieť, čo máte pri vstupe do lietadla na nohách.

Pokiaľ sa pripravujete na cestu, mali by ste si dať pozor, aby ste sa pri výbere oblečenia neutrhli z reťaze. Aj keď sa taká banalita, ako správna obuv v lietadle môže zdať nepodstatná, opak je pravdou.

Väčšina cestujúcich sa chce problémom radšej vyhnúť. Výnimkou nie je ani taká nepríjemnosť, akou je nepohodlná cesta. Z tohto dôvodu sa mnohí cestujúci rozhodnú pre ležérny štýl. Krátke nohavice, teplákové súpravy a letné šaty. Vašu trpezlivosť si môže vyskúšať aj niekoľkohodinové čakanie na letisku. Nie je preto ničím zvláštnym, že na nohách cestujúcich uvidíte aj tradičnú letnú obuv, ako žabky či kroksy.

Nesprávna obuv v lietadle môže ohroziť vaše zdravie

Skúsená letuška American Airlines Andrea Fischbachová však pri tomto type ouvi upozorňuje na vážny problém. Ležérna obuv môže mať fatálne dôsledky, informuje portál MailOnline. „Aj keď si možno myslíte, že nosenie žabiek alebo kroksov v lietadle je omnoho pohodlnejšie než tenisky, mali by ste sa nad tým zamyslieť,“ upozorňuje letuška.

Závažný problém by mohol nastať v prípade, kedy by bolo lietadlo nutné urýchlene opustiť. Nespevnená obuv sa môže zaseknúť a neviete ani to, po akom povrchu budete v prípade núdze nútení utekať.

Pozor by ste si mali dať aj v prípade, ak sa na cestu lietadlom plánujete obliecť „do gala“. Medzi vhodnú obuv do lietadla nepatria ani ihličkové či akékoľvek vysoké topánky. Pokiaľ dôjde k evakuácii lietadla, z nôh si ich musíte okamžite zhodiť. V prípade, ak takúto obuv máte, riskujete poškodenie evakuačnej šmykľavky. Poriadna športová obuv by vám tak hneď v niekoľkých prípadoch mohla zachrániť život.