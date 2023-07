Desivá dráma na horskej dráhe: Všetko zachytili kamery, ľudia viseli dole hlavou niekoľko hodín!

Kapitán hasičov Brennan Cook, ktorý na mieste zasahoval povedal, že k celému incidentu viedla mechanická porucha, kvôli ktorej sa vozíky zastavili v tom najvyššom a zároveň najhoršom bode. K poruche došlo aj napriek tomu, že atrakcia bola nedávno skontrolovaná.

Videá, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach dokazujú, ako sa k zúfalým ľuďom snažil dostať záchranár, zatiaľ čo ostatní návštevníci parku sledovali záchrannú akciu so zatajeným dychom. Aj keď sa porucha prejavilo už o 13:35 miestneho času, prvého človeka sa podarilo zachrániť až o 2 hodiny neskôr. Posledného zachránili o takmer tri a pol hodiny neskôr. Ošetrených bolo deväť ľudí a jeden návštevník musel byť prevezený do nemocnice. Do záchrannej akcie bolo zapojených desať hasičských vozidiel, deväť sanitiek a 50 ľudí.