Policajt na Floride počas prehliadky auta zastrelil muža: Myslel si, že ho ide zastreliť

MIAMI - Policajt v americkom štáte Florida v pondelok zastrelili muža, ktorý neuposlúchol príkazy počas prehliadky svojho auta na prítomnosť drog. Uviedol to šéf miestnej polície Eric Smith, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Polícia auto kontrolovala v centre mesta Orlando v noci na pondelok miestneho času. Smith povedal, že k streľbe došlo po tom, ako "podozrivý urobil rýchly pohyb, akoby sa snažil vytiahnuť strelnú zbraň", keď policajti prehľadávali vozidlo. "Viem, že policajti videli drogy, a preto muža zastavili a skontrolovali ho," dodal.

Smith uviedol, že vo vozidle sa nenašla strelná zbraň. Vodiča auta po prevoze do neďalekej nemocnice vyhlásili za mŕtveho. Šéf miestnej polície si prezrel zábery z telovej kamery, ktorú mal policajt na sebe počas prehliadky vozidla o 2.00 h miestneho času. Video bude podľa polície zverejnené do 30 dní. Policajtovi, ktorý strieľal až do ukončenia vyšetrovania incidentu nariadili platené voľno.