Organizácia z USA kritizuje pápeža Františka za nového prefekta kongregácie: Mal kryť sexuálne zneužívanie detí

Galéria fotiek (1) Pápež František

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini

NEW YORK - rgentínsky arcibiskup Víctor Manuel Fernández, ktorého pápež František vymenoval za nového prefekta Kongregácie pre náuku viery, pomáhal kryť vo svojej arcidiecéze sexuálne zneužívanie detí. Tvrdí to Bishop Accountability, organizácia so sídlom v USA, ktorá sleduje obvinenia voči kňazom, informovala v noci na pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na portál nydailynews.com.