AKTUÁLNE Chorvátsko zatvára pláže: Fuj, kúpať by ste sa tam nechceli! Našli fekálie, voda je plná baktérií

ZÁHREB – Obľúbená dovolenková destinácia mnohých Slovákov zatvára pláže. Chorvátsko pristúpilo k tomuto opatreniu až v troch prípadoch. Dôvodom je ich znečistenie. Aktuálne by ste sa ani na jednej z nich nechceli opaľovať, ani kúpať. Pokryté sú totiž vyplavenými fekáliami a iným odpadom.

Znečistené pláže neprešli kontrolou hygienikov. Informuje o tom chorvátsky web Novi list. Opatrenie sa týka pláží Zagori-západ, Zagori-východ a Bribirska. Okrem fekálií zistili aj prítomnosť enterokokov. Ide o baktérie, ktoré spôsobujú infekciu močových ciest. Našli tiež baktériu Escherichia coli, ktorá sa podpisuje pod mnohé tráviace ťažkosti. Zasiahnutá bola pomerne veľká oblasť.

Znečistenie pláží majú mať na svedomí nedávne silné dažde. Ako tvrdí riaditeľka oddelenia pre sanitárnu mikrobiológiu a environmentálnu biológiu v Okresnom inštitúte Darija Vukić Lukićová, za všetko môže vypúšťanie fekálnych odpadových vôd do mora, ku ktorému došlo v dôsledku nefunkčnosti kanalizácie. Po lejakoch sa v krátkom čase nahromadil v kanalizácii štrk a iné materiály, čo následne viedlo k upchatiu potrubia a spusteniu núdzového vypúšťania. Fekálne odpadové vody tak boli vypustené do mora. Tento problém už mal byť odstránený.

Hygienici teraz pracujú na vyčistení nevyhovujúcich pláží. Testy kvality vody vykonané minulý piatok síce priniesli uspokojivé výsledky, no to na otvorenie ešte nestačí. Musia ich niekoľkokrát zopakovať, kým do oblasti opäť pustia dovolenkárov. V prípade, že výsledky kontroly budú znova zlé, bude potrebné zistiť, či neexistuje iný dôvod znečistenia mora, ako spomínaný upchatý kanál.