Svetová zdravotnícka organizácia sa pripravuje na šírenie vírusových ochorení v dôsledku javu El Niňo

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa pripravuje na možný nárast šírenia vírusových ochorení ako horúčka dengue, Zika a chikungunya v spojitosti s klimatickým javom El Niňo. Oznámil to v stredu generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, píše agentúra Reuters.