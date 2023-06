Uznávaná virologička: Pravda o pôvode KORONAVÍRUSU, v tomto pochybila WHO!

Svetová zdravotnícka organizácia nikdy nemala zavrhnúť teóriu o tom, že koronavírus unikol z laboratórií. Profesorka Marion Koopmansová, svetovo uznávaná virologička z Erasmus Medical Center si myslí, že toto rozhodnutie WHO nebolo múdre. Bola jedným z dvanástich odborníkov, ktorých úlohou bolo v mene OSN preskúmať, ako sa pandémia vlastne objavila. Počiatočné vyšetrovanie WHO v januári 2021, počas ktorého skupina vedcov vycestovala do čínskeho Wu-chanu, dospelo k záveru, že nemožno potvrdiť ani vyvrátiť žiadnu z hypotéz. Vo svojej správe z marca 2021 potom zoradila pravdepodobnosť štyroch populárnych teórií, pričom teóriu prirodzeného pôvodu označila za najpravdepodobnejšiu. Naopak, teóriu o úniku z laboratória WHO považovala za najmenej pravdepodobnú.

OSN namiesto toho považovalo hypotézu, že koronavírus vypukol prostredníctvom mrazených produktov, ktoré sú v Číne presadzované, za možné vysvetlenie. Koopmansová však v podcaste BBC vyhlásila, že hypotézu, že vírus unikol z tajného laboratória vo Wu-chane, nemožno nikdy vylúčiť. Pre osemdielnu sériu Fever: The Hunt for Covid's Origin povedala, že toto spätné hodnotenie nebolo rozumné. Rovnako ale priznala, že vylúčiť nemožno ani teóriu o mrazených potravinách, o ktorej v roku 2020 informovala aj agentúra Reuters.

Teória úniku z laboratória, ktorá bola kedysi odmietnutá ako priame sprisahanie, sa stala čoraz populárnejšou. Sústreďuje sa na skutočnosť, že vírus sa prvýkrát objavil blízko Wuchanského virologického inštitútu, o ktorom bolo známe, že vedci pracujú na koronavírusoch nájdených u netopierov. Väčšina odborníkov tvrdí, že koronavírus sa s najväčšou pravdepodobnosťou objavil prirodzene a že sa preniesol zo zvierat na ľudí, čo je proces známy ako zoonóza. Takéto teórie do značnej miery poukázali na veľkoobchodný trh s morskými plodmi Huanan vo Wu-chane, kde sa chovali a predávali mnohé druhy živých zvierat, ako na potenciálne miesto, kde by sa takáto infekcia mohla vyskytnúť. Mnoho z prvých infikovaných v decembri 2019 a januári 2020 navštívilo toto trhovisko. Experti ale nikdy nenašli žiadny konkrétny dôkaz na podporu akéhokoľvek argumentu o pôvode. Preto sa teraz obávajú, že sa im nikdy nepodarí odhaliť pravdu.

"Každý je zaujatý, áno. Som zaujatá pre teóriu prírodného pôvodu kvôli všetkému, čo sme videli v minulosti. Toto je známa vysoko riziková situácia. Tak ma nazvite zaujatou. Ale je to aj o pravdepodobnostiach. Nie je to len o možnostiach," vyhlásila profesorka. Na otázku, či zahrnutie teórie o mrazených potravinách do záverečnej správy bolo podkopávaním samotnej misie za hľadaním pravdy, Koopmansová odpovedala, že si to nemyslí. "Vírusy samozrejme nemajú pôvod v mrazených potravinách. Muselo by to byť mrazené jedlo, napríklad zviera prinesené do Wu-chanu."

Galéria fotiek () Marion Koopmansová

V čase zverejnenia bola správa zo strany Pekingu kritizovaná pre nedostatočnú spoluprácu, informovalo CNN. Čína bola opakovane obviňovaná zo zatajovania pokusov o vyšetrenie laboratória vo Wu-chane, ktoré experimentovalo s podobnými vírusmi mesiace predtým, ako sa v meste objavila choroba. Koopmansová však nie je prvá, kto nedávno prehodnotil pravdepodobnosť rôznych teórií pôvodu covidu-19.