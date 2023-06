Švédsky minister Billström opäť vyzval Turecko, aby ratifikovalo vstup Švédska do NATO

Galéria fotiek (1) Zdroj: SITA/Hanna Johre/NTB Scanpix via AP

ŠTOKHOLM - Turecký parlament by mal začať s ratifikáciou žiadosti Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie, pretože Štokholm už splnil svoje záväzky vyplývajúce z dohody s Ankarou. V stredu to uviedol švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.