Za hlavnú rolu v tragédii lode s migrantmi pri Grécku zatkli sedem Pakistancov

Gang sa podľa polície podieľal na pašovaní Pakistancov do Európy a za posledných niekoľko dní bolo zatknutých aj 30 ďalších podozrivých a vypočúvajú ich za ich účasť na organizovaní pašeráckych aktivít. Miestnej polícii pomáhajú pri pátraní po pašerákoch aj pakistanské tajné služby. Každý z ľudí, ktorí s nádejou na lepší život smerovali po nebezpečnej ceste do Európy, zaplatil prevádzačom od 5000 do 8000 dolárov, uviedli pakistanské úrady. Loď sa 14. júna prevrátila a potopila pri gréckom Peloponéze so 750 ľuďmi na palube, čím táto tragédia patrí k jednej z najhorších v Stredozemnom mori. Prežilo len 104 mužov - Egypťanov, Pakistancov, Sýrčanov a Palestínčanov - a z mora vytiahli 82 tiel.

Nie je jasné, koľko ľudí je ešte nezvestných

Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v stredu vyhlásil, že kroky na rozloženie pašeráckych sietí budú pokračovať. Dodal, že Pakistan bude žiadať o pomoc pri hľadaní a zatýkaní pašerákov aj Interpol a ďalšie krajiny, aby zabránil ďalším podobným tragédiám na mori. Nie je jasné, koľko Pakistancov bolo na lodi a koľkí sú stále nezvestní. O tom, že na lodi mali príbuzného, je zatiaľ presvedčených 150 Pakistancov a odovzdali vzorky DNA na porovnanie s DNA vytiahnutých tiel.

Preživší cez víkend podali svedectvá, ktoré mala možnosť vidieť agentúra AP. Opísali šokujúce podmienky počas päťdňovej plavby. Posádka väčšine pasažierov odmietla dať jedlo a vodu. Migrantov, ktorí ju nemohli podplatiť, aby sa dostali z podpalubia, zbila, ak sa pokúšali dostať na palubu. Niektorí Pakistanci, čo tragédiu prežili, podobne opísali situáciu aj svojim rodinám do telefónu.