Prekvapujúce správy z dovolenkového raja Slovákov: Meteorológovia sú pesimistickí, to tu ešte nebolo!

archívne video

Počasie by sa malo už v najbližších dňoch zmeniť a slnko ukáže svoju silu. Dva týždne pred sezónou by tak malo byť v stredomorských dovolenkových destináciách veľmi príjemne. Aj v Chorvátsku zrážky ustúpia a dovolenkári v Zadare či Splite sa budú kúpať v nádhernom slnečnom počasí. Teploty sa vyšplhajú na 30 a viac stupňov Celzia, voda bude mať od 21 do 24 stupňov Celzia.

V tomto bode však meteorológovia prechádzajú k pesimistickejšej predpovedi. Prázdninové počasie nevidia až v takých ružových farbách. Kým v predchádzajúcich rokoch sme boli zvyknutí, že júl a august patria v Chorvátsku k najsuchším mesiacom, aktuálna predpoveď tomu nenapovedá. I keď vďaka prímorskému kontinentálnemu podnebiu vám tam určite chladno nebude, mali by ste sa pripraviť na prehánky a búrky.

Tento rok by obidva mesiace, júl aj august, mali byť v porovnaní s dlhodobým normálom zrážkovo nadpriemerné. Búrky prinesú so sebou aj miere ochladenie o niekoľko stupňov. Nie je preto vylúčené, že práve v období, keď sa do Chorvátska vyberiete, budete si musieť hľadať aj náhradný program.