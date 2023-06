Blíži sa k nám PRVÁ VLNA horúčav: Milovníci tepla si prídu na svoje! Od TOHTO dňa čakajte na Slovensku trópy

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: gettyimages.com

BRATISLAVA - O dva týždne začínajú letné prádzniny, no doteraz sme si ozajstných letných dní ešte veľa neužili. Tohtoročná jar bola výnimočné upršaná a prekvapila nás výraznými búrkami. Dní s teplotami okolo 30 stupňov Celzia bolo minimum. To by sa však malo zmeniť a už onedlho si milovníci slnka a horúčav prídu na svoje.