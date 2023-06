Rúti sa na nás LAMBERT: Pozor, náhla zmena počasia, silné búrky prinesú ochladenie! Nemecko sa spamätáva z tornáda

Tropické teploty, ktoré na niektorých miestach pokorili hranicu +30 stupňov Celzia včera vyvrcholili. Dnes nás čaká zmena a postupné ochladzovanie, informuje imeteo.sk. Toto ochladenie má na svedomí rozsiahly búrkový systém, ktorý počas noci postupoval cez Česko nad Poľsko a dnes zasiahne aj naše územie.

Das #Unwetter hat #Kassel voll getroffen. Die #Feuerwehr und die #FreiwilligenFeuerwehrrn sind im #Einsatz. Es wird vermutlich noch ein weiteres #Gewitter geben. Bitte passt auf Euch auf und bringt Euch in Sicherheit. Wir berichten weiter. pic.twitter.com/1bR7G7ZUqE — Stadt Kassel (@StadtKassel) June 22, 2023

Najintenzívnejšie búrky, ktoré meteorológovia zaznamenali v stredu spolu s viac ako 17000 údermi bleskov vystrieda ešte mohutnejší búrkový systém, ktorý v Nemecku priniesol silné nárazy vetra až 80 km/h, krúpy vo veľkosti 5 centimetrov a prívalové zrážky. Búrku tam sprevádzala tlaková níž Lambert, ktorá ovplyvnila počasie aj v Českej republike. V Nemecku dokonca zostúpilo tornádo, a na niektorých miestach sa vyliali rieky.

Z Česka sa búrkové mračná presúvajú do Poľska, kde sa stočia a vytúženú zmenu prinesú aj k nám. Zasiahnuť by mali najmä severozápad a sever nášho územia, odkiaľ sa presunú na východné Slovensko. Búrky budú sprevádzané silným vetrom, prívalovým dažďom, no objaviť sa môžu aj krúpy. Maximálne denné teploty by mali klesnúť pod hranicu +30 stupňov a na severe Slovenska budú teploty do +20 stupňov Celzia.

Výstrahy pred horúčavami a búrkami platia takmer na celom Slovensku

V južných okresoch a na strednom Slovensku sa môže teplota dnes vyšplhať na 34 stupňov Celzia. Na väčšine územia krajiny hrozia búrky. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

V južných okresoch a na západnom Slovensku od 14.00 h do 18.00 h upozorňujú meteorológovia v rámci výstrahy prvého stupňa na vysoké teploty. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," informuje ústav.

S búrkami treba rátať takmer na celom území krajiny s výnimkou západného Slovenska. Výstraha prvého stupňa platí do sobotňajšej (24. 6.) polnoci. Búrky môžu byť spojené s prudkými lejakmi, pri ktorých môžu úhrny zrážok dosiahnuť 20 až 30 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.