Tropické peklo: Dnes budú teploty atakovať 35 stupňov Celzia! Popoludnie bude búrlivé, na týchto miestach hrozí tornádo

BRATISLAVA – Územím Slovenska sa včera prehnali búrkové mračná. Tie nasledovali po vlne horúčav, ktorá sužuje nielen Slovensko ale aj celú Európu. Dnes varujú meteorológovia, že počasie má atakovať extrémne teploty a na pocit by malo byť veľmi dusno. Na mnohých miestach hrozia naďalej búrky. V iných častiach Európy by však malo zosadnúť aj tornádo.

Teplý vzduch prúdi na územie Slovenska zo západu. Aj keď sa v uplynulých dňoch teploty pohybovali okolo 30 stupňov Celzia, tentokrát meteorológovia varujú, že by mohli na niektorých miestach dosiahnuť aj 35 stupňov Celzia. Počasie tak bude na pocit mimoriadne dusné, informuje imeteo.sk.

Rekordná teplota by mohla zasiahnuť najmä západ Slovenska, no bez búrok sa nezaobídeme ani dnes. Budú sa tvoriť najmä na východe Slovenska, v popoludňajších hodinách. Maximálne denné teploty budú na našom území v rozmedzí medzi +27 až +33 stupňov Celzia, lokálne môžu vystúpiť aj na +35 stupňov Celzia. Letné počasie by malo pretrvávať aj počas piatka, zmena by mala nastať až popoludní, ktorá môže priniesť ďalšiu vlnu búrok. Cez víkend by malo dôjsť k ochladeniu.

V susednej Českej republike však varujú pred mimoriadne nepriaznivým počasím. Silné búrkové mračná a vietor by mohlo vystriedať hroziace tornádo. Najviac ohrozená je celá západná časť Českej republiky. Rovnaká výstraha platí aj pre časť Nemecka a Poľska. V týchto miestach odborníci očakávajú, že by mohlo zosadnúť tornádo. Silné búrky by však mohli zasiahnuť aj Rakúsko a Švajčiarsko.