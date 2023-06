George Soros prenecháva impérium mladšiemu synovi Alexovi: Má hodnotu viac ako 20 miliárd dolárov

Galéria fotiek (1) George Soros

NEW YORK - Miliardár George Soros (92) prenecháva kontrolu nad svojím impériom s hodnotou 25 miliárd amerických dolárov svojmu mladšiemu synovi Alexandrovi Sorosovi (37). Vyplýva to z rozhovoru, ktorý v nedeľu publikoval na internete denník The Wall Street Journal (WSJ), informuje AP.