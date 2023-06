Líder izraelskej opozície vypovedal pred súdom v Netanjahuovej korupčnej kauze

TEL AVIV - Izraelský opozičný líder Jair Lapid v pondelok vypovedal ako svedok v korupčnom procese s premiérom Benjaminom Netanjahuom. Pres súdom v Jeruzaleme Lapid hovoril o svojich kontaktoch s premiérom v roku 2013, keď on sám pôsobil ako minister financií. Správu priniesol denník The Times of Israel (TOI).

Lapid pred súdom zopakoval to, čo už predtým povedal polícii vyšetrujúcej tzv. prípad 1000, v ktorom je Netanjahu obvinený z pokusu o poskytnutie daňovej úľavy hollywoodskemu magnátovi Arnonovi Milchanovi výmenou za štedré dary pre seba i svoju rodinu. Lapid vypovedal, že Netanjahu s ním približne pred desiatimi rokmi hovoril o daňovej legislatíve v Izraeli dvakrát, pričom ju - podľa správ médií - označil za "dobrý zákon".

Pred súdom Lapid objasnil, že ešte pred týmito rozhovormi s Netanjahuom sa naňho obrátili Milchan so svojím právnikom a požiadali ho, aby ako minister financií preskúmal možnosti predĺženia platnosti zákona, ktorý poskytuje dočasnú daňovú imunitu Izraelčanom, čo sa po nejakom čase v zahraničí vracajú do Izraela.

Opozičný líder uviedol, že hollywoodsky magnát sa ho pokúšal presvedčiť, že takáto zmena by "motivovala Izraelčanov k návratu do Izraela a investovaniu v Izraeli". Lapid však povedal, že odborníci na ministerstve financií s týmto hodnotením nesúhlasili. Ak by ministerstvo financií Milchanov návrh podporilo a presadilo, magnát by takto mohol ušetriť milióny dolárov.

Luxusné dary za pomoc s daňami

Prípad 1000 sa sústreďuje na tvrdenie, že Milchan - známy producent a nominant na americkú filmovú cenu Oscar - daroval Netanjahuovej rodine cigary, šampanské a šperky výmenou za to, že sa mu premiér pokúsi pomôcť s jeho daňovou situáciou, ako aj so získaním dlhodobého amerického víza.

Netanjahu sa v pondelok na pojednávaní na jeruzalemskom okresnom súde nezúčastnil. Očakáva sa, že Milchan bude vypovedať od budúceho týždňa, a to prostredníctvom videolinky z izraelského veľvyslanectva v Londýne. Izraelský súd rozhodol, že Netanjahuova manželka Sara môže byť prítomná počas Milchanovej výpovede v Londýne, zatiaľ čo jej manžel by mal jeho výpoveď sledovať z jeruzalemského súdu. Samotný Milchan nebol v tomto prípade obvinený.

Obvinenia vo viacerých kauzách

Premiér čelí obvineniam z podvodu a porušenia dôvery v kauzách známych ako prípad 1000 a prípad 2000, ako aj obvineniam z úplatkárstva, podvodu a porušenia dôvery v prípade 4000. Svoje pochybenie Netanjahu popiera a tvrdí, že obvinenia voči nemu boli vykonštruované v rámci politického sprisahania vedeného políciou a štátnym zastupiteľstvom.

Proces s Netanjahuom sa začal pred tromi rokmi a podľa súčasného harmonogramu má trvať ďalších päť rokov. Podľa niektorých medializovaných správ by sa rozsiahly zoznam svedkov mohol zoškrtať, čím by sa súdny proces zrejme skrátil, objasnil TOI.