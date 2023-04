Predseda maďarskej vlády Orbán sa stretol s pápežom: Zdôraznil význam kresťanstva pre Maďarov

Podľa Orbána zohráva kresťanstvo v Maďarsku dôležitú úlohu v zachovaní národa, ako to uvádza aj maďarská ústava. "Maďarsko by dnes bez kresťanstva neexistovalo," podčiarkol Orbán. Dodal, že Maďarsko má budúcnosť iba v tom prípade, ak zostane na kresťanskej ceste, ktorá je dnes cestou mieru. Najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi, ktorý v piatok pricestoval do Maďarska na svoju 41. apoštolskú cestu, prijala prezidentka Katalin Nováková. Františkova návšteva vyvrcholí v nedeľu omšou na Kossuthovom námestí pred budovou parlamentu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini