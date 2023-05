Orbán na konferencii konzervatívcov CPAC: My o porážke liberálov nielen hovoríme

"Maďarsko je miestom, kde sa o porážke progresívnych liberálov a o konzervatívnom, kresťanskom politickom obrate nielen hovorí, ale sa tak aj koná," podčiarkol maďarský ministerský predseda na podujatí, ktorého heslom je "Spolu sme silou!".

Maďarsko podľa slov Orbána zastavilo migráciu na hraniciach, zakázalo rodovú propagandu na školách a pracuje v záujme dosiahnutia mieru. "Funguje to. Vo voľbách sme vyhrali štyrikrát po sebe," zdôraznil premiér. V súvislosti s vojnou na Ukrajine Orbán podotkol, že ak by bol americkým prezidentom ešte stále Donald Trump, dnes by žiadna vojna nebola. "Vráťte sa, pán prezident, urobte Ameriku opäť skvelou a prineste nám mier," povedal v prejave predseda maďarskej vlády, ktorý opätovne zdôraznil význam národa a potrebu chrániť ho pred "globálnou progresívnou elitou".

V Európe sa konferencia prvýkrát uskutočnila vlani v Budapešti

Na konferenciu prijali pozvanie gruzínsky premiér Irakli Garibašvili, bývalý predseda vlády Českej republiky Andrej Babiš, bývalý český prezident Václav Klaus či slovinský expremiér Janez Janša.

Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). V takmer polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila vlani v Budapešti.