ÚŽASNÉ GESTO svetoznámeho herca: Fanúšik prehráva boj s rakovinou, splnil mu želanie!

45-ročnému Jayovi Fearovi diagnostikovali rakovinu v januári tohto roka. Jeho vyhliadky však nie sú vôbec dobré a lekári mu oznámili, že ide o posledné štádium tejto choroby. Fanúšik Wraxhamu tak spojil jedno zo svojich posledných želaní práve s týmto futbalovým klubom.

Fear sa totiž túžil stretnúť s jedným z majiteľov tohto tímu Ryanom Reynoldsom. Ten jeho prianie vypočul počas tohto víkendu a stretol sa s ním, i jho rodinou. Tento zážitok však bol nakoniec výnimočný a silný aj pre samotného herca.

Galéria fotiek (8) Ryan Reynolds

Zdroj: SITA

„Stretnúť Jaya bolo úžasné. Zajímalo by ma, či by som mal rovnakú radosť, akú mal on, keby sme boli v opačnej pozícii. Je úžasný človek a jeho rodina je úžasná. Keď som s ním hovoril, tak som mal hrču v hrdle, pretože som cítil, ako veľmi bude svojej manželke a deťom chýbať," povedal pre BBC Reynolds.

Počas spoločne stráveného času dal jemu aj jeho rodine zaujímavé pozvanie. „Hovorí sa, že svoje idoly by ste nemali stretnúť. Tento chlap je však výnimka. Povedal nám, že o 6 týždňov natáča film v Londýne a že nás tam pozýva. Prijal som to a povedal som, že dúfam, že sa filmu dožijem. Ľudia si možno budú myslieť, že toto všetko je pre mňa, ale je to pre moju rodinu. Dúfam, že si to budú pamätať do konca života," uzavrel Fear.