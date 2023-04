Desiatky mobilov dnes dostali upozornenie: Británia prvýkrát testovala celoštátny systém núdzového varovania

Národný systém v Británii vytvorili na základe podobných projektov v Kanade, Japonsku, Holandsku a USA. Cieľom je varovať ľudí pred životunebezpečnými situáciami, ako sú závažné povodne či požiare, v oblastiach, kde sa nachádzajú.

Upozornenie vopred ohlásili na 15.00 h miestneho času (16.00 h SELČ). Niektoré telefóny sa však ozvali skôr a iné o niekoľko minút neskôr. Viacerí používatelia sociálnych sietí sa sťažovali, že varovanie vôbec nedostali. Výrazný zvuk trvajúci desať sekúnd sprevádzala vibrácia a správa o tom, že ide o test. Alarm sa ozval aj na telefónoch nastavených na tichý režim.

Najväčšie cvičenie svojho druhu

Tí, ktorí si neželali varovanie dostať, sa mohli z prijímania upozornení odhlásiť v nastaveniach svojho zariadenia, prípadne si vypnúť telefón alebo ho prepnúť do režimu v lietadle. Hovorca britskej vlády uviedol, že išlo o "vôbec najväčšie cvičenie verejnej komunikácie svojho druhu". Doplnil, že v spolupráci s operátormi preskúmajú výsledky a zohľadnia svoje zistenia.

Testovanie spustilo kritiku

Kritici plánov vlády tvrdia, že bezpečnosť by mohli ohroziť samotné varovania, napríklad v prípade vodičov počas jazdy či obetí domáceho násilia, ktoré majú tajný telefón. Niektorí politici tiež vyhlásili, že štát by nemal takto zasahovať do života občanov.

Vláda uviedla, že systém núdzových varovaní je jednostranný a funguje na všetkých kompatibilných zariadeniach v sieťach 4G a 5G, teda aj tabletoch a inteligentných hodinkách s dátovými službami. Nepotrebuje telefónne čísla a nezhromažďuje tiež lokalitu či iné údaje.