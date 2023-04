Merkelová dostane najvyššie nemecké vyznamenanie: Získali ho len Kohl a Adenauer

Merkelová, ktorá viedla najväčšiu európsku ekonomiku v rokoch 2005 až 2021, si z rúk prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera prevezme Veľkokríž Radu za zásluhy Spolkovej republiky Nemecko prvej triedy v špeciálnom prevedení. Dosiaľ bol udelený iba dvom ľuďom - kancelárom Konradovi Adenauerovi a Helmutovi Kohlovi.

Dlhoročná šéfka nemeckej vlády čelí kritike najmä za svoju politiku voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a za to, že Nemecko zostalo dlhodobo závislé od ruskej energie. Vyčítajú jej aj rozhodnutia v roku 2011 ukončiť využívanie jadrovej energie a v roku 2015 prijať státisíce utečencov zo Sýrie a Iraku.

Píše memoáre

Merkelová má "veľké zásluhy, najmä na medzinárodnej úrovni", povedal Carsten Linnemann, podpredseda jej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU). Podľa jeho slov však "urobila aj chyby, z ktorých niektoré boli do očí bijúce". Merkelová, ktorá od svojho odchodu do dôchodku píše memoáre, si však naďalej získava slová ocenenia, a to aj od svojich politických rivalov z radov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) a Zelených.