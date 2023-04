Hororová dovolenka v tureckom päťhviezdičkovom hoteli: Otrava jedlom a zvracanie, trpeli aj deti!

ANKARA – Britskí turisti boli ubytovaní v luxusnom päťhviezdičkovom hoteli v Turecku cez cestovnú kanceláriu. Po pár dňoch svojej vytúženej dovolenky však namiesto zážitkov získali otravu jedlom. Z otravy podozrievajú hotelový bufet all inclusive alebo miestny bar.

Britskí hostia boli ubytovaní v tureckom hoteli Rixos Sungate na Tureckej riviére. Podobnými príznakmi ako sú nevoľnosť, zimnica, hnačka, zvracanie ale aj horúčka však trpeli aj ďalší hostia a niektorí dokonca skončili aj v nemocnici. Britské médiá uvádzajú, že počet dovolenkárov, ktorí sa otrávili jedlom každý deň rastie.

Podľa dovolenkárov zamestnanci miestneho hotela popierajú skutočnosť, odmietajú prijať zodpovednosť a nie sú ochotní hosťom pomôcť. O pomoc požiadala aj mladá rodina, ktorá pociťovala ťažkosti s trávením, vracanie aj horúčku vrátane ich 22-mesačného dieťaťa, ktoré muselo byť hospitalizované. Od zamestnancov alebo manažéra hotela žiadali pomoc s doručením čistého oblečenia do nemocnice, ale aj o nabíjačku na mobilný telefón. To však odmietli. Dokonca bolo hosťom povedané, že ak sa presunú do iného hotela, budú im účtované poplatky. Za 10 dní ubytovania pritom rodina zaplatila v priemere okolo 4000 libier (4512 euro).

Cestovná kancelária ponúka spomínaný hotel na svojej webstránke ako „platinový rezort“ s najvyšším hodnotením. Má byť vhodný najmä pre mladé rodiny, pretože disponuje aquaparkom a detským klubom.

Vedenie hotela a hotelový lekár tvrdí, že za nevoľnosťami stoja zmeny počasia a konkrétne striedanie denných a nočných teplôt. Stanovisko k prípadu poskytol pre britské média aj hovorca cestovnej kancelárie. „Náš tím v rezorte je v úzkom kontakte s našimi hosťami a v prípade potreby ponúka podporu. Zdravie a bezpečnosť našich zákazníkov sú našou najvyššou prioritou.“ Zároveň ubezpečili do budúcna všetkých zákazníkov, že hoteli kontrolujú z hľadiska zdravia a bezpečnosti pravidelne.