V New Yorku zadržali dvoch prevádzkarov tajnej čínskej policajnej stanice

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Americké orgány zadržali dvoch obyvateľov New Yorku, ktorí údajne prevádzkovali tajnú čínsku policajnú stanicu v čínskej štvrti na Manhattane. Oznámila to v pondelok americká federálna prokuratúra, FBI a ministerstvo spravodlivosti. Uvádza to agentúra Reuters a americká televízia Fox News.