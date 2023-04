Krajiny G7 sa zaviazali ukončiť ďalšie znečisťovanie plastami do roku 2040: Prisľúbili, že urýchlia prechod na obnoviteľné energie

SAPPORO - Ministri životného prostredia a klímy z krajín G7 v nedeľnom vyhlásení po rokovaniach v Japonsku prisľúbili, že do roku 2040 ukončia ďalšie znečisťovania plastami vo svojich krajinách. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Nemecko, Francúzsko, Kanada, Británia aj EÚ už tento záväzok prijali minulý rok. Je to však po prvý raz, čo tento krok prisľúbili aj zvyšné štáty G7 - Japonsko, USA a Taliansko. Uvedený prísľub sa má dosiahnuť "podporou udržateľnej spotreby a výroby plastov, zvýšením ich obehu v ekonomike a environmentálne vhodným nakladaním s odpadom", píše sa vo vyhlásení. Nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová označila tento krok na tlačovej konferencii po dvojdňových rokovaniach G7 v severojaponskom meste Sapporo za "ambiciózny cieľ".

archívne video

Množstvo plastového odpoadu sa zdvojnásobilo

Podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa množstvo plastového odpadu za 20 rokov zdvojnásobilo a len deväť percent z neho sa darí úspešne recyklovať. Spojené štáty varovali, že množstvo plastového odpadu v oceánoch sa do roku 2040 môže až strojnásobiť. Ministri G7 tiež prisľúbili nové ciele, čo sa týka solárnej a veternej energie a urýchlenie vývoja obnoviteľných energií. Zhodli sa tiež na rýchlejšom postupnom ukončovaní používania fosílnych palív.

V komuniké oznámili kolektívne zvýšenie kapacít veterných turbín na mori o 150 GW do roku 2030 a solárnych kapacít na viac ako 1 TW. Nezhodli sa však na zavedení skoršieho termínu nad rámec minuloročného prísľubu G7, že do roku 2035 do značnej miery ukončia používanie fosílnych palív vo svojich elektroenergetických odvetviach, dodáva AFP.

Skupina G7 prisľúbila, že urýchli prechod na obnoviteľné energie

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta prisľúbila, že urýchli prechod na obnoviteľné energie. Nestanovili však konkrétny časový plán postupného ukončenia prevádzky uhoľných elektrární. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters. Ministri životného prostredia a energetiky skupiny G7 vydali v nedeľu na záver dvojdňového zasadnutia v japonskom Sappre komuniké, v ktorom stanovili svoje záväzky. Tento 36-stranový dokument bude východiskom pre samit lídrov G7, ktorý sa bude konať v máji v Hirošime.

Japonsko získalo podporu od ostatných krajín skupiny pre svoju vlastnú národnú stratégiu, ktorá kladie pri zabezpečení energetickej bezpečnosti dôraz na takzvané čisté uhlie, vodík a jadrovú energiu. "Keďže si uvedomujeme súčasnú globálnu energetickú krízu a ekonomické problémy, potvrdzujeme svoj záväzok zrýchliť prechod na čistú energiu s cieľom dosiahnuť najneskôr do roku 2050 nulové čisté emisie skleníkových plynov," uvádza sa v komuniké. Ministri G7 uznávajú význam hľadania účinných, cenovo dostupných a rozmanitých zdrojov energie, čo "podčiarkuje náš záväzok realizovať okamžité, krátkodobé a strednodobé opatrenia v tomto kritickom desaťročí".