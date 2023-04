Rusko posilní vzdušnú obranu po skúsenostiach z Ukrajiny a rozšírení NATO

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Sergei Grits

MOSKVA - Rusko plánuje prepracovať svoju protivzdušnú obranu vzhľadom na vojenské znalosti, ktoré nadobudlo počas bojov na Ukrajine, a tiež ju posilniť v súvislosti so vstupom Fínska do NATO. Oznámil to v pondelok námestník veliteľa ruskej protivzdušnej a protiraketovej obrany generálporučík Andrej Ďomin. Informuje televízia Sky News a agentúra Reuters.