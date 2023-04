Smrť miliardára Kellnera: Nové informácie z vyšetrovania! Dôležité trosky vytiahli až rok po nehode

Galéria fotiek (2) Zdroj: PPF, SITA/Lance Flint/Alaska Mountain Rescue Group via AP

ALJAŠKA – Okolnosti smrti českého miliardára Petra Kellnera sa čoraz viac zamotávajú. Podľa najnovších správ sa vyšetrovanie nehody vrtuľníka, pri ktorej v roku 2021 na Aljaške zomrel, pretiahlo, pretože viac ako rok trvalo, kým sa z horskej oblasti podarilo vyzdvihnúť dôležité súčasti stroja. Uviedol to americký Národný úrad pre bezpečnosť v doprave, ktorý má vyšetrovanie na starosti. To sa teraz blíži ku koncu. Záverečnú správu by mal úrad dokončiť a zverejniť v lete.