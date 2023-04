Nová doba! Chlapec zložil učiteľa jednou ranou do hlavy: Dovolil si mu zhabať vec, ktorá do školy nepatrí

HOUSTON - Na internete sa rozšírilo video, na ktorom študent udrel svojho učiteľa do tváre. A to len preto, že mu zobral mobil.

Klip má len dvanásť sekúnd a videlo ho niekoľko miliónov ľudí. Môžete vidieť študenta, ktorý je fyzicky nadradený svojmu učiteľovi. Mladík hovorí: „Daj mi môj prekliaty mobil! Povedal som ti, aby si mi dal môj mobil.“ Učiteľa to necháva chladným a povie žiakovi, aby si sadol.

Potom sa to stane: Chlapec, ktorého meno nie je známe, urobí krok späť, pozrie sa do kamery, švihne rukou – a nič netušiaceho učiteľa udrie plnou silou do tváre!

Vychovávateľ sa potáca, ale nespadne na zem. Kým z pozadia sa ozývajú výkriky, študent opäť udiera brutálnym spôsobom. Potom sa nahrávka skončí.

Video nie je vhodné pre deti a citlivé povahy.

“Give me my f—king phone, n—a!”



A student confronted & punched a teacher at Lamar High School in Houston, Texas. pic.twitter.com/pZr8UzVCwA — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) April 7, 2023

Ako uvádza „New York Post“, k zbabelému činu došlo na strednej škole Lamar v Houstone (Texas). Riaditeľka Rita Gravesová už napísala list rodine tínedžera, v ktorom uviedla, že „netolerujeme tento typ správania. Udržiavanie bezpečnosti našich študentov a zamestnancov je našou najvyššou prioritou".

Hovorca texaského učiteľského odborového zväzu povedal: „Tento chlapec urobil veľkú chybu.“ Zeph Capo vyzval, aby bol študent prísne potrestaný a vyhodený zo strednej školy: „Nemalo by mu byť dovolené vrátiť sa do kampusu. Jeho čin nie je niečo, čo by sa malo tolerovať. Žiaľ, na našich učiteľoch toho vidíme až príliš.“

Texaský miestna televízia KHOU 11 zverejnila množstvo útokov proti školským pracovníkom v oblasti Houstonu. Podľa štatistík sa v uplynulom školskom roku stalo najmenej 520 incidentov – dvakrát toľko ako v ktoromkoľvek inom z predchádzajúcich piatich rokov.