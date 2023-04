Vražda, ktorá otriasla Českom: Marek zabil v amoku troch členov svojej rodiny! Desivé detaily, ktoré činu predchádzali

KOSTELEC NA HANÉ – Česku rodinu postihlo obrovské nešťastie v podobe vraždy troch osôb. Celý prípad je o to brutálnejší, že vrahom bol tiež člen rodiny. Išlo o problémového muža. Krvavá viacnásobná vražda však mala predohru, na ktorú sa na súde odvolávala aj obhajkyňa.

Koncom apríla minulého roku sa v Kostelci na Hanej v Českej republike odohrala trojnásobná brutálna vražda, ktorú mal na svedomí jeden z členov rodiny, 30-ročný Marek P. Podľa informácii, ktoré poskytol Blesk.cz, bol vrah k tomuto činu vyprovokovaný vlastnou rodinou. Príbuzní, ktorí s ním bývali pod jednou strechou, tlačili naňho, aby začal už konečne niečo robiť a odsťahoval sa.

Predal svoj podiel

Situácia sa však ešte vyhrotila. Sestra Aneta mu mala priniesť list, kde mu mala dať rodina ultimátum, aby sa do konca apríla vysťahoval. V opačnom prípade by naňho zavolali políciu. Listu predchádzala ďalšia situácia. Marek očividne nemal žiadne peniaze, pretože predal svoj podiel v dome bez vedomia ostatných členov rodiny za 4 300 eur. Namiesto toho, aby tak spravil, rozhodol sa pre brutálny čin.

Desiatky bodných rán

Marek P. zabil v osudný deň 29. apríla minulého roku troch členov svojej rodiny. Všetko to začalo v skorých večerných hodinách. Najprv zaútočil na svojho brata Víta (24). Podľa súdnej výpovede ho bodol 80-krát. Druhý v poradí bol otec Juraj (57), ktorý sa vrátil večer z práce. Ten sa mu snažil utircť, no vrah ho dobehol na dvore a zasadil mu 60 bodných rán. Anna (22), ktorá mu doniesla list s ultimátom, bola poslednou Marekovou obeťou. O život mala bojovať do poslednej chvíle. Vrah ju dobodal 104-krát. Ako zbraň mal použiť špeciálne nože s bojovými čepeľami s dĺžkou 20,5 a 19 cm.

Najmladšiu sestru Natáliu (18) zamkol pred vraždením na záchode a napokon ju ako jedinú ušetril. Vrah na súde vypovedal, že príbuzných nenávidel. "Zvíťazila vo mne nenávisť. Spáchal som to, čo som spáchal. Už to nemôžem vrátiť späť. Všetkých troch som rovnako nenávidel," povedal Marek P. s tým, že si nedokázal nájsť stabilnú prácu. Rodinu to hnevalo a ich narážky ho vnútorne ubíjali.

Doživotie a peňažná pokuta

Sudkyňa Jaroslava Bartošová po výpovedi obžalovaného uviedla, že jednal po predchádzajúcom uvážení a to surovým a trýznivým spôsobom. Žaloba navrhovala 30-ročný trest odňatia slobody alebo doživotie. Súd sa rozhodol pre druhú možnosť s tým, že obvinený musí preživšej sestre zaplatiť ujmu v hodnote 387-tisíc eur.

Obhajoba sa voči rozsudku odvolala s tým, že v rodine už bola diagnostikovaná schizofrénia a vrah údajne disponoval podobnými symptómami. Psychiater však oponoval, pretože po vyšetrení a rozpoznaní miernej poruchy vylúčil, že by to ovplyvnilo rozpoznávacie schopnosti vraha.