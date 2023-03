Heger sa stretol so Zelenským: Treba nájsť riešenie pri vývoze ukrajinskej pšenice, zhodli sa

VIDEO Heger chce v rozhovore so Zelenským ponúknuť pomoc Slovenska Ukrajine v jej prístupovom procese do Európskej únie

Zelenskyj sa Slovensku poďakoval za doterajšiu pomoc Ukrajine, pričom si podľa vlastných slov uvedomuje, že to pre slovenskú vládu nie je jednoduché. Heger otvoril tému vývozu pšenice z Ukrajiny s tým, že treba nájsť spoločné riešenie, ako ju dostať do Afriky, a nie aby končila na európskom trhu a diskriminovala miestnych farmárov. Ukrajinský prezident na to reagoval, že sa bude rozprávať s obchodníkmi, aby nezneužívali situáciu.

Zelenskyj zároveň požiadal Slovensko o pomoc pri obnove niektorého zo zničených miest na Ukrajine. Mohlo by ísť o obnovu škôl či nemocníc. V tejto súvislosti uviedol, že Ukrajina privíta angažovanie sa slovenských firiem. Témou rozhovoru boli aj dezinformácie a pôsobenie propagandy Ruska na Slovensku.