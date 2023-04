Ukrajinské obilie vyvezené do Európy chýba v Afrike: Problémy má aj Slovensko, avizuje Heger

Galéria fotiek (1) Zdroj: Úrad vlády SR

KYJEV – Existuje niekoľko spôsobov, ako zabrániť vývozu ukrajinského obilia do Európy namiesto do chudobných krajín Afriky či Ázie. Súčasná situácia totiž spôsobuje problém krajinám ako Slovensko, ktorého sýpky sú plné a neostávajú mu tak dostatočné kapacity na uskladnenie novej úrody. V pondelok na to v Kyjeve upozornil dočasne poverený premiér SR Eduard Heger, podľa ktorého je ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pripravený venovať sa tomuto problému, informuje osobitný spravodajca TASR.