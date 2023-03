Izraelský prezident vyzval na okamžité zastavenie schvaľovania súdnej reformy

Galéria fotiek (1) Izraelský prezident Jicchak Herzog

Zdroj: TASR/AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File)

JERUZALEM - Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok vyzval vládu, aby okamžite zastavila legislatívny proces súvisiaci so spornou reformou justície. Na svojom webe o tom informoval denník The Times of Israel (TOI).