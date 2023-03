Blamáž v USA na najvyšších priečkach: Zamestnanci Air Force One nemali platné bezpečnostné previerky

WASHINGTON – Stovky zamestnancov, ktorý pracovali priamo na palube, alebo na údržbe lietadla amerického prezidenta, nemali platné bezpečnostné previerky. Mala to zistiť spoločnosť na výrobu lietadiel, z ktorej dielne pochádza aj samotné Air Force One.

V priebehu minulého týždňa sa zistilo, že nie všetci zamestnanci, ktorí sa podieľajú na údržbe a prevádzkovaní lietadla amerického prezidenta, majú platné bezpečnostné previerky. Ako uvádza FOX Bussiness, rezort obrany Spojených štátov v spolupráci s leteckou spoločnosťou Boeing vyšetrujú tento incident, ktorý sa týka zhruba 250 zamestnancov.

Bezpečnostná previerka "Yankee White" je nutnou výbavou každého zamestnanca, ktorý počas svojej náplne práce príde do kontaktu s Air Force One. Keďže ide o dopravný prostriedok, ktorý už dlhé roky využíva každý americký prezident, musia tomu podliehať aj určité bezpečnostné parametre. Spoločnosť Boeing však zistila, že u približne 250 zamestnancov tieto previerky vypršali a boli už neplatné. "Yankee White" sa yžadujú aj od všetkých zamestnancov Pentagonu (ministerstvo obrany USA) ako aj zmluvných strán, ktoré prichádzajú do styku s prezidentom a v súčasnej dobe s viceprezidentkou na palube Air Force One.

Aj niekoľko mesiacov

Problém sa týkal zamestnancov, ktorý pracujú okolo alebo priamo na palube Air Force One model VC-25A a na lietadlách novej generácie VC-25B. Ako prvý o tom informoval The Wall Street Journal s tým, že niektorým zamestnancom vypršala platnosť previerky už dávno. Jeden zamestnanec mal starú a neobnovenú bezpečnostnú previerku, ktorej skončila platnosť dokonca pred siedmymi mesiacmi.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Napriek týmto skutočnostiam nemal tento incident žiadny vplyv na údržbu a prevádzku spomínaných lietadiel. "Zamestnancom s neplatnými previerkami bol pozastavený prístup na palubu aj do hangárov s VC-25A a VC-25B," poznamenal hovorca vzdušných síl USA s tým, že v súčasnej dobe má už väčšina zamestnancov obnovené a platné previerky s podtitulom prísne tajné. "Vzdušné sily a Boeing naďalej spolupracujú na zabezpečení robustnej bezpečnosti pre VC-25A a VC-25B a nebudú sa vyjadrovať ku konkrétnym bezpečnostným záležitostiam," dodal.