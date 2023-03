Valí sa na nás kríza ako z roku 2008: Panika z USA preniká k nám, takto reaguje Európa na krach kľúčovej banky

Galéria fotiek (4) Ilustračné foto

FRANKFURT NAD MOHANOM/RÍM/TOKIO - Krach Silicon Valley Bank (SVB) a krátko na to zatvorenie ďalšej banky Signature Bank, čo vyvolalo paniku v bankovom sektore, s veľkou pravdepodobnosťou zasiahne do plánov americkej centrálnej banky v oblasti úrokových sadzieb. Uviedla to americká investičná banka Goldman Sachs. Informuje sa o tom na základe správy agentúry Reuters. Na vážnu udalosť na americkom ekonomickom trhu reaguje aj zvyšok európskych krajín, a zdá sa, že táto panika sa postupne presúva aj do Európy.