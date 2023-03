Tri povinné hodiny telesnej výchovy na ZŠ: Aj to vyplýva z návrhu koaličných poslancov

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohla byť povinným predmetom na základných školách (ZŠ) v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložila skupina poslancov z OĽANO a Sme rodina.