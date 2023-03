OSN vyzýva na presídlenie sýrskych utečencov postihnutých zemetrasením v Turecku

Zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré postihlo Turecko a v menšej mieste aj Sýriu 6. februára, pripravilo o život viac ako 45.000 ľudí v Turecku a tisíce ďalších v susednej Sýrii. Zničené boli státisíce budov, pripomenula vo svojej správe agentúra AFP. Turecko už takmer 12 rokov hostí približne 3,5 milióna utečencov, ktorí ušli pred občianskou vojnou v Sýrii. Zemetrasenie z februára podľa odhadov postihlo asi deväť miliónov ľudí, z ktorých viac ako 1,7 milióna sú práve utečenci.

archívne video

Utečenci v Madride

"Mnohí utečenci, ktorí utiekli do Turecka, aby tam našli bezpečie a ochranu, teraz opäť čelia traume zo straty a vysídlenia - prišli o svoje domovy a živobytie," uviedli v spoločnom vyhlásení Medzinárodná organizácia OSN pre migráciu a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). "S cieľom pomôcť ochrániť najviac ohrozených utečencov a zmierniť tlak na miestne komunity, ktoré sú samy tiež postihnuté touto humanitárnou katastrofou, UNHCR vyzýva štáty, aby urýchlili procesy presídľovania a odchodov," povedal šéf UNHCR Filippo Grandi.

Dodal, že by to bol "hmatateľný prejav solidarity a zdieľania zodpovednosti", ktorý v konečnom dôsledku povedie k okamžitým riešeniam: zmení život utečencom, ktorí sa po zemetrasení stali ešte zraniteľnejšími. OSN vydala túto výzvu v čase, keď do Madridu dorazilo 89 sýrskych utečencov z Turecka. Šéf Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) António Vitorino sa poďakoval Španielsku za tento krok a vyjadril nádej, že jeho príklad budú nasledovať aj ďalšie štáty.