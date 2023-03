Rakúsky kancelár Nehammer poprel dohady, že chce predčasné voľby

"Naším jasným cieľom je rok 2024, jeseň, ako to stanovuje zákon," povedal Nehammer vo verejnoprávnej televízii ORF. O možných budúcich koaličných spojencoch sa odmietol vyjadriť.

Galéria fotiek (2) Rakúsky kancelár Karl Nehammer

Zdroj: TASR/AP

Nehammer je predsedom konzervatívnej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorá vládne spolu so zelenými. Objavili sa špekulácie, že ľudovci by mohli chcieť využiť vnútrostranícku krízu v opozičnej Sociálnodemokratickej strane Rakúska (SPÖ) na posilnenie svojej pozície v predčasných voľbách. Kancelár to poprel.

"Musím dokončiť legislatívne obdobie," zdôraznil Nehammer s tým, že jeho vláda má ešte toho pred sebou veľa, na čom sa nedávno zhodol s vicekancelárom a šéfom zelených Wernerom Koglerom. ÖVP v marcovom prieskume pre časopis Profil nedopadla najlepšie, približuje DPA. Skončila totiž druhá za pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), s ktorou bola v koalícii do roku 2019.