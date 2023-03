Petr Pavel vo štvrtok zloží prezidentský sľub, jeho tím avizoval prekvapenia: Česko je momentálne bez hlavy štátu

"Inauguračný deň začne zo stredy na štvrtok o polnoci, keď bude zvesená prezidentská štandarda, uzamkne sa brána Gigantov a otvorí sa, až pán budúci prezident 9. marca vojde predpoludním do areálu Pražského hradu," opísala začiatok slávnostného dňa Vohralíková.

Na poludnie je naplánovaný spoločný obed Pavla a končiaceho prezidenta Miloša Zemana s manželkami. O 14.00 h začne spoločná schôdza oboch komôr parlamentu, počas ktorej Pavel zloží prezidentský sľub do rúk predsedu Senátu Miloša Vystrčila. Okrem bývalých prezidentov, poslancov, senátorov a predstaviteľov inštitúcií budú v sále prítomní aj podporovatelia a priaznivci Pavla, ktorých mohol pozvať 200.

„Schopen plně vykonávat veškeré povinnosti v rámci funkce prezidenta České republiky.“ 😉 Lékařskou zprávu o celkovém... Posted by Petr Pavel on Tuesday, March 7, 2023

Po zložení sľubu zaznie štátna hymna, počas ktorej vojaci z Petřína odpália 21 delových sálv. Zároveň sa na hrad vráti štandarda, ktorá bude dovtedy na znak "opusteného" sídla prezidenta stiahnutá. Prítomným v sále, ale aj divákom pri obrazovkách sa následne Pavel prihovorí už ako nový český prezident.

Spoločne s manželkou pozdraví verejnosť z balkóna na Treťom nádvorí Pražského hradu. Práve tu je podľa Vohralíkovej možné očakávať veľké prekvapenie. V sprievode náčelníka generálneho štábu Karla Řehku potom pôjde špalierom bojových práporov k soche T. G. Masaryka na Hradčanskom námestí, kde položí kvety a pozdraví sa s verejnosťou. Tam by malo nastať ďalšie prekvapenie.

Galéria fotiek (3) Petr Pavel

Zdroj: profimedia.sk

"Našou snahou je maximálne umožniť verejnosti, aby sa na inaugurácii zúčastnila. Takže na Treťom nádvorí aj na Hradčanskom námestí budú veľkoplošné obrazovky, kde bude verejnosť môcť sledovať celý program," informovala budúca šéfka KPR. Dodala, že aj koridory pre ústavných činiteľov sa snažili urobiť čo najmenšie tak, aby verejnosť mohla byť na mieste v čo najväčšom počte. Aj z tohto dôvodu sa neuskutoční vojenská prehliadka.

V pravou půlnoc byla ze stožáru stažena vlajka prezidenta republiky a zároveň se symbolicky uzamkla Brána gigantů.



Těmito akty byl završen desetiletý mandát prezidenta republiky Miloše Zemana. pic.twitter.com/H34vyr3Sga — Pražský hrad - Kancelář prezidenta republiky (@HradOfficial) March 9, 2023

O 15.30 h začne v Španielskej sále čaša vína, na ktorú je pozvaných asi 2500 hostí. Ide o menej formálne priateľské stretnutie, na ktorom zahrajú bývalí členovia skupiny Spirituál kvintet. Ich pieseň Jednou budem dál sa stala akousi "hymnou" Pavlovej predvolebnej kampane. Slávnostný deň sa skončí ekumenickou modlitbou za vlasť a prezidenta v katedrále svätého Víta. Hoci Pavel nie je veriaci, chce si uctiť pamiatku svätého Václava. Na záver Česká filharmónia a Pražský filharmonický zbor pod vedením dirigenta Jakuba Hrušu zahrá skladbu Te Deum od Antonína Dvořáka.

"Verejnosť pozývame aj do katedrály. Ak sa nezaplní pozvanými hosťami, bude možnosť, aby verejnosť zaplnila bočné chodby," dodala Vohralíková. Ten, kto sa bude chcieť do chrámu dostať, by mal podľa nej prísť v dostatočnom predstihu.

Česko je momentálne bez prezidenta

Zvesením prezidentskej štandardy a uzavretím Brány gigantov na Pražskom hrade o polnoci symbolicky skončilo desaťročné pôsobenie Miloša Zemana vo funkcii prezidenta republiky. Počas niekoľkominútového ceremoniálu zahrala hudba Hradnej stráže štátnu hymnu. Po zložení sľubu vystrieda Zemana na čele štátu dnes popoludní Petr Pavel. Dovtedy bude Česko fakticky bez prezidenta.

Na Hradčanskom námestí sa za dažďa zhromaždila asi stovka ľudí, mnohí si o polnoci pripíjali šampanským a skandovali "Konečne".

Byla jsem o půlnoci před Hradem, chtěla jsem prožít ten symbolický moment. Zamčená brána se za pár hodin otevře do nové éry. I vlajka, nyní stažená, se vrátí na stožár. A my se ještě dlouho budeme nevěřícně ohlížet za těmi deseti lety ubohosti, malosti a zrady.

ALE SKONČILO TO! — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) March 8, 2023

Zeman bol prvým priamo zvoleným prezidentom, od voličov získal dôveru na dve volebné obdobia. Jeho pôsobenie na Pražskom hrade sprevádzali časté kontroverzie. Koniec jeho prezidentstva ovplyvnil zhoršený zdravotný stav.

Až do zloženia sľubu Pavla, čo by sa malo stať dnes okolo 14.15 h, tak bude Česká republika bez prezidenta. Právomoci hlavy štátu v tomto medziobdobí pripadajú najmä premiérovi Petrovi Fialovi (ODS), časť tiež predsedníčke Snemovne Markéte Pekarovej Adamovej (TOP 09) a predsedovi Senátu Milošovi Vystrčilovi (ODS).

Koniec Zemana na Pražskom hrade symbolicky oznámilo stiahnutie vlajky prezidenta republiky alebo štandardy. Nad Pražským hradom veje v čase, keď je hlava štátu prítomná v Českej republike. Jej stiahnutie odprevadila hudba Hradnej stráže, ktorá na prvom hradnom nádvorí zahrala štátnu hymnu. Následne bola na znamení neobsadenosti prezidentského úradu uzamknutá Brána gigantov.

Zavretá zostane až dopoludnia, keď cez ňu ako prvý prejde Pavol so svojou rodinou. Na Pražský hrad by mal prísť krátko pred poludním. Hlásením ho v sídle prezidentov uvíta veliteľ Hradnej stráže Jaroslav Ackermann. Pavol s manželkou následne obeduje s doterajším prezidentským párom, o 14.00 h začne spoločná schôdza oboch komôr Parlamentu, na ktorej zloží sľub. Ujme sa tak prezidentského úradu.

Bůh vám všem žehnej, milí přátelé!



🙏🇨🇿 pic.twitter.com/ZKxxlKm1gL — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 8, 2023

Zeman sa v utorok presťahoval z lánskeho zámku do nového domu v Lánoch, kde chce stráviť dôchodok. Zriadiť ale plánuje kanceláriu, kde by sa schádzal so svojimi hosťami. Asistentku mu bude robiť manželka. Od štátu bude poberať rentu 50-tisíc korún mesačne, ďalších 50-tisíc dostane na prevádzku kancelárie a plat asistenta. Zároveň mu patrí dôchodok. Povedal, že jeho výška je 23.000 korún. Nárok má aj na vodiča a ochranku.

Za jeho desaťročné pôsobenie mu ľudia podľa agentúry NMS Market Research dali pri hodnotení ako v škole štvorku. Vyčítajú mu hlavne výber spolupracovníkov alebo jeho nedostatočnú úlohu ako morálne autority. Kritizujú ho aj za príklon k Rusku a Číne.