Maďarská prezidentka označila vstup Švédska a Fínska do NATO za opodstatnený

BUDAPEŠŤ - Maďarská prezidentka Katalin Nováková považuje vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie v súčasnej situácii za opodstatnený. Uviedla to v stredu na svojom účte na Facebooku s poznámkou, že maďarský parlamentu v tento deň začne rokovať o rozšírení NATO, informuje spravodajca v Budapešti.

"Mnohí sa domnievajú, že ide o jednoduchú technickú otázku. Nie je tomu však tak. Ide o zložité rozhodnutie s vážnymi následkami, preto je potrebné dôkladné rozhodnutie," podotkla maďarská prezidentka, ktorá zdôraznila, že jej postoj je jednoznačný: V danej situácii je vstup Švédska a Fínska opodstatnený. "Verím v čo najskoršie múdre rozhodnutie Národného zhromaždenia!" uzavrela Nováková.

Parlamentná frakcia Fideszu minulý týždeň rozhodla, že parlament ešte pred ratifikáciou tohto kroku vyšle do týchto škandinávskych krajín delegáciu. Jej úlohou bude doriešiť sporné záležitosti a získať informácie, pretože minulý štvrtok na stretnutí frakcie Fideszu zazneli isté námietky. Premiér Viktor Orbán minulý piatok zdôraznil, že Maďarsko od Fínska a Švédska očakáva, že nebudú o Maďarsku šíriť nepravdy.

Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO je zaradené do programu zasadnutia maďarského parlamentu v stredu, ktorá je tretím dňom jarnej schôdze. Poslanci majú o tomto návrhu hlasovať niekedy začiatkom marca. Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajine. Ich začlenenie do NATO už ratifikovalo 28 z 30 členských štátov s výnimkou Maďarska a Turecka.