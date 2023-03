Pápež František opäť znížil benefity pre kardinálov a vatikánskych úradníkov

Nové finančné pravidlá vypracoval po februárovom stretnutí s pápežom Maximino Caballero Ledo, španielsky laik, ktorý vedie vatikánske ministerstvo financií. Ich znenie bolo vyvesené na centrálnom nádvorí Vatikánu. Vzťahujú sa na vyššie úrovne riadenia vatikánskych inštitúcií a vysokopostavených cirkevných funkcionárov. Kardináli, ktorí bývajú v bytoch vo vlastníctve Vatikánu, či už v tomto mestskom štáte alebo v jeho okolí v Ríme, doteraz nemuseli platiť nájomné. Platili si však komunálne služby a výdavky spojené so zamestnancami.

Pápež rozhodol, že úradníci musia "priniesť mimoriadnu obeť"

Aj biskupi a ďalší vatikánski funkcionári v súčasnosti platia dotované nájomné. V nových pravidlách sa neuvádza, že by sa mali vzťahovať aj nižšie postavených zamestnancov Vatikánu, z ktorých väčšinu tvoria laici. Niektorí z nich platia v bytoch vo vlastníctve Vatikánu v Ríme nájomné nižšie ako trhové. V oznámení, známom ako rescriptum, sa uvádza, že pápež rozhodol, že úradníci musia "priniesť mimoriadnu obeť", aby zvýšili toky príjmov a dohliadli na to, aby čo najviac peňazí išlo na misiu Cirkvi. František zrušil všetky doterajšie dotácie a vyhlásil, že byty vo vlastníctve Vatikánu by sa mali prenajímať za rovnaké ceny, aké platia pre nájomníkov bez spojenia s Vatikánom, uvádza sa v pravidlách.

Bezprostredne nebolo jasné, ako sa bude vypočítavať nové nájomné, najmä za byty vo vnútri Vatikánu. Tamojšie budovy majú niekoľko storočí a niektoré sú zdobené freskami. Všetky výnimky z nových pravidiel bude musieť osobne schváliť pápež. František pred dvoma rokmi nariadil kardinálom, aby si znížili plat o desať percent, a obmedzil aj platy ostatným duchovným vo Vatikáne, aby zachoval pracovné miesta zamestnancov, keďže príjmy Svätej stolice zasiahla covidová pandémia, vysvetľuje Reuters.