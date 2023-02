Spoločnosť Wizz Air z bezpečnostných dôvodov pozastaví letecké spoje do Kišiňova

"Vzhľadom na nedávny vývoj a vysoké, aj keď nie bezprostredné riziko vo vzdušnom priestore krajiny, spoločnosť Wizz Air prijala náročné, no zodpovedné rozhodnutie pozastaviť od 14. marca všetky svoje lety do Kišiňova," uviedla letecká spoločnosť vo vyhlásení. Moldavsko, kandidát na vstup do EÚ s 2,6 miliónmi obyvateľov, sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu obáva, že by sa mohlo stať ďalším cieľom Moskvy. Kišiňov v uplynulých týždňoch upozornil na "pokusy o destabilizáciu" krajiny. Moldavsko pre ruské letecké útoky na ukrajinskú kritickú infraštruktúru viackrát zaznamenalo výpadky dodávok energie a na moldavské územie od začiatku vojny na Ukrajine niekoľko krát dopadli úlomky rakiet.

Wizz Air je prvou leteckou spoločnosťou, ktorá sa rozhodla pozastaviť lety do moldavskej metropoly, píše AFP. Moldavské ministerstvo dopravy vyjadrilo poľutovanie nad rozhodnutím spoločnosti Wizz Air a ubezpečilo, že lety do krajiny sú bezpečné. Moldavská prezidentka Maia Sanduová pred dvoma týždňami varovala obyvateľov pred novými pokusmi Ruska narušiť politickú situáciu v krajine. Do týchto akcií sa podľa nej majú zapájať diverzanti s vojenským výcvikom prezlečení za civilistov, ktorí budú mať za úlohu podnikať násilné činy a útočiť na vládne budovy. Moskva takéto obvinenia poprela.