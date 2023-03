Dráma na palube lietadla: Pasažier sa pokúsil otvoriť dvere, člena posádky chcel lyžičkou bodnúť do krku!

Galéria fotiek (1) Posádka zneškodnila agresora.

Zdroj: Twitter/WCVB

LOS ANGELES - Pri lete z Los Angeles do Bostonu zaútočil cestujúci na člena posádky so zlomenou lyžičkou. Predtým sa pokúsil otvoriť dvere lietadla. Zrejme to celé naplánoval pred odletom.