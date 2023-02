Unikli šokujúce zábery! Letisko zamorené myšami: FUJ to je hnus, a ešte sa tam lieta aj z Bratislavy

Jeden člen personálu, ktorý si neželal byť menovaný, povedal pre Liverpool Echo: „Stúpajú ľuďom po nohách a behajú okolo našich nôh. Jedna z nich včera skočila mojej kolegyni na rameno, keď spala. Skáču po nás všade. V podstate sme pre nich ako ihrisko."

Nemenovaný člen personálu uviedol, že „hromadné zamorenie“ sa začalo v septembri 2022. Zamestnanci v tom čase nahlásili problém spoločnosti Ryanair aj spoločnosti Manchester Airports Group. Letisko však uviedlo, že o tomto probléme nevedeli až do decembra, keď bol privolaný kontrolór škodcov.

Zdá sa však, že problém pretrváva a zamestnanec hovorí, že on a jeho kolegovia teraz denne hlásia problém spoločnosti Ryanair aj letisku Manchester.

„Teraz to začína byť oveľa horšie. Momentálne sme videli päť (myší), ale keď je v miestnosti ticho, môžete počuť, ako všetky behajú nad nami, škriabu po stenách a strope. Došlo to do bodu, keď odmietame sedieť v miestnosti, je to čoraz horšie,“ dodal. "Každý deň sme o tom posielali upozornenia spoločnosti Ryanair, ako aj letisku v Manchestri."

Povedal, že minulý týždeň poslali ďalšieho deratizátora, ale nastražili len tri pasce a povedal, že "nemôže nič urobiť", keďže myši sa množili tak rýchlo. "V Manchestri je 500 palubných členov posádok a všetci sme znechutení," pokračoval.

"Ľudia sa boja hlodavcov. Dievča malo záchvat úzkosti a začína sa to vymykať kontrole. Ľudia prichádzajú s pocitom úzkosti. Niekoľkokrát denne sme sa sťažovali nielen ja, ale aj ostatní členovia posádky. Jednému dievčaťu zavolali z vedenia, že je to vyriešené - a na druhý deň na ňu skočila myš," hovorí zamestnanec.

"Palubný personál v Manchestri je už chorý z toho, že ich nikto nepočúva a chceme, aby sa s tým teraz niečo urobilo, najmä na mieste, kde posádka musí jesť."

Hovorca letiska v Manchestri pre Liverpool Echo povedal: "Sme si vedomí problému so škodcami v oblasti spoločenskej miestnosti, ktorú používa Ryanair. Spolupracujeme s leteckou spoločnosťou a vymenovali sme špecialistov na kontrolu škodcov, aby sme to čo najrýchlejšie vyriešili."